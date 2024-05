Crippa su Zaia: "Spero possa fare il terzo mandato in Veneto. Non ci sono malumori con Salvini"

"Non ci sono malumori" tra Matteo Salvini e il governatore del Veneto Luca Zaia. Lo conferma Andrea Crippa, vicesegretario della Lega, che sembra andare oltre le parole pronunciate quest'oggi dal vicepremier in un'intervista al Giornale, in Salvini ha ribadito come "Zaia a oggi sia incandidabile".

"La Lega amministra da quasi 15 anni il Veneto in maniera eccellente. Lo dice l'indice di gradimento e lo dice la gente - dice Crippa -. Il risultato di Zaia è il risultato di tanti sindaci che amministrano le città del Veneto, l'ultimo il sindaco di Treviso che è della Lega e ha stravinto le elezioni amministrative. Spero che Zaia possa fare il terzo mandato perché non ritengo giusto che un amministratore se è bravo e capace non si possa ricandidare per il terzo mandato". Una speranza verso cui, però, il segretario sembra essere molto più rassegnato.