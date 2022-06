Benvenuta, Ucraina. L'Ue ha aggiunto un posto a tavola (anzi due)

"Il nostro sogno è stare con tutti gli europei e soprattutto di essere uguali a loro”, aveva detto Volodymyr Zelensky il 28 febbraio scorso, firmando la richiesta di adesione all’Unione europea davanti ai sacchi di sabbia al pian terreno del suo palazzo, mentre la periferia di Kyiv era assediata dai soldati russi e l’Ucraina sembrava sul punto di cadere. L’invasione della Russia in Ucraina era al suo quarto giorno e noi europei ancora non sapevamo – anzi: non avevamo capito – di che resistenza e forza erano, sono fatti gli ucraini. Li avevamo lasciati nel 2014, quando il primo atto della guerra di Vladimir Putin si era compiuto con l’annessione illegale della Crimea e l’occupazione del Donbas. In occidente allora si litigava persino sulle responsabilità della Russia, ché Putin non ammetteva che ci fossero i suoi soldati a occupare l’Ucraina: c’erano gli omini verdi. Ancora oggi agli ucraini deportati in Russia viene chiesto: cosa è successo nel 2014? La risposta giusta è: una guerra civile ucraina, se citi la Russia iniziano le botte. Ecco, noi europei nel 2014 litigavamo sulle responsabilità della Russia, mentre Putin negava il suo coinvolgimento in Ucraina e intanto dava medaglie al valore dimostrato in Donbas a militari regolarmente arruolati nell’esercito russo. Li avevamo lasciati nel 2014, gli ucraini, con un paese che non aveva più gli stessi confini che aveva da quando era diventato indipendente nel 1991, con un fronte di guerra aperto in Donbas, con una tregua pericolante negoziata attraverso gli accordi di Minsk, siglati nel settembre del 2014 e poi aggiornati ma sempre fragilissimi nel febbraio del 2015.



