L'Inno alla gioia a Tbilisi è un segnale per il futuro dell'Ue

La manifestazione pro europea in Georgia mostra che l'appartenenza all'Ue è (di nuovo) garanzia di stabilità

Bruxelles. Quando 120 mila persone scendono in strada per dire che la “prospettiva europea” non è sufficiente e che vogliono lo status di paese di candidato all’adesione, l’Unione europea forse farebbe bene ad ascoltare e a scoprire quanto forte è la sua influenza e il suo potere di attrazione. E’ accaduto a Tbilisi lunedì, dopo che la Commissione di Ursula von der Leyen ha raccomandato di concedere lo status di candidato solo a Ucraina e Moldavia, mentre alla Georgia sono state poste alcune condizioni prima di entrare nell’anticamera dell’Ue. La decisione sarà presa dai capi di stato e di governo nel Consiglio europeo di domani e venerdì. Nessuno si aspetta una svolta sulla Georgia. Ma venerdì a Tbilisi ci sarà un’altra manifestazione.