Putin dice di aver vinto la guerra delle sanzioni. I suoi tecnici non ne sono convinti 

Anche quando parla di economia il suo tono è messianico-apocalittico: messianico per la Russia, destinata al successo e alla salvezza per la sua capacità di resistere alle sanzioni (“come i nostri antenati, siamo in grado di affrontare qualsiasi sfida”); apocalittico per l’occidente, il cui dominio sul mondo è destinato a tramontare (“le élite occidentali si aggrappano ostinatamente alle ombre del passato”). La sintesi del tanto atteso discorso di Vladimir Putin al Forum economico internazionale di San Pietroburgo è che “la guerra lampo” contro la Russia è fallita, l’economia è ormai stabilizzata, il mondo unipolare è al capolinea e l’occidente sta crollando per le “folli sanzioni” inflitte alla Russia. Propaganda.

