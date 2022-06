Idee per vincere contro Putin che affama il mondo. Un pomeriggio con Cindy McCain

“Penso che questa sia una guerra contro il cibo. Che il presidente russo stia usando il cibo come arma di guerra”, ci dice l'ambasciatrice americana alle agenzie Onu di Roma

“L'unico vero modo per risolvere questa crisi è che il governo russo decida di ritirarsi”. Cindy McCain, ambasciatrice americana alle agenzie Onu di Roma, non ha dubbi su chi sia il responsabile dell'emergenza alimentare che stiamo vivendo. In una conversazione con il Foglio spiega che la Russia “ha iniziato questa guerra illegale” che ha solo peggiorato le cose.