L'ostacolo al memorandum sui migranti non è Bruxelles ma Tunisi

Bruxelles. La decisione del presidente tunisino, Kais Saied, di posticipare la visita di una missione della Commissione per discutere di come mettere in pratica il memorandum firmato con l’Ue è l’ennesimo segnale che il problema non sta a Bruxelles o in altre capitali europee, ma a Tunisi. In gioco è l’intera strategia di Giorgia Meloni sui migranti, quella tutta incentrata sulla cooperazione con i paesi terzi per bloccare le partenze, in cui la solidarietà europea è relegata a un ruolo secondario. I decreti con misure sempre più restrittive sui richiedenti asilo, le visite a Lampedusa con Ursula von der Leyen o gli scontri con la Germania sui finanziamenti alle ong, possono servire a nascondere per qualche giorno la realtà dei numeri. Ma, non appena il mare sarà più calmo, gli sbarchi proseguiranno come prima se Saied non farà la sua parte. E a Bruxelles si stanno moltiplicando i dubbi sulla volontà del presidente tunisino di rispettare il memorandum. (Carretta segue nell’inserto I)

