L'Ue ha fatto ciò che voleva l'Italia sui migranti e Tunisi. Ma il memorandum non funziona

Il memorandum tra l’Unione europea e la Tunisia non è ciò che Giorgia Meloni aveva promesso per risolvere i problemi migratori. A un mese e mezzo dalla firma, il numero di sbarchi continua ad aumentare. L’hotspot di Lampedusa non riesce a essere svuotato. Comuni e regioni denunciano un sistema di accoglienza al collasso. Agosto potrebbe superare luglio come mese con più ingressi irregolari. Il numero di sbarchi dall’inizio dell’anno ha raggiunto quota 110 mila, più di tutti quelli del 2022. La Tunisia ha superato la Libia come principale paese di partenza. Così, è ripartita la litania dei partiti della maggioranza sull’Ue che lascerebbe sola l’Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE