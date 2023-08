La sindaca di Brescia spiega perché sui migranti si rischia il caos

Laura Castelletti, eletta con il centrosinistra, denuncia i problemi legati all'immigrazione nella sua città. "I numeri cominciano ad essere molto alti, alcuni sistemi d'accoglienza non riescono a reggere". E esprime un giudizio severo sul governo

“Sull’accoglienza noi stiamo facendo la nostra parte, ma con questi numeri il sistema rischia di non reggere”. Laura Castelletti è la sindaca di centrosinistra di Brescia, candidata con una lista civica ed eletta anche grazie all’appoggio del Pd. “Siamo una città multietnica, un quarto degli abitanti è di origine straniera. Abbiamo sempre accolto e integrato chi arrivava nella città, ma l’inclusione non è improvvisazione. Sono appena arrivate due nuove famiglie, e ce ne siamo ovviamente occupati. Ma i numeri stanno diventando grandi e superano le nostre capacità”. Castelletti si è fatta eleggere a maggio sconfiggendo il candidato di centrodestra, che aveva chiuso la campagna elettorale con Tajani, Salvini e Meloni sul palco. Fa parte anche lei della schiera di sindaci e amministratori, sia di centrosinistra sia di centrodestra, che stanno facendo presente al governo che il sistema dell’accoglienza rischia di raggiungere il suo limite di capacità. “Polemiche surreali”, secondo fonti del ministero dell’Interno. Non è della stessa idea Castelletti. “Il ministro Piantedosi venga a parlare con i comuni che stanno subendo le conseguenze di questa malagestione”, risponde.