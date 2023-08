Prima si chiede aiuto alle Ong, poi si multano perché favoriscono l'immigrazione

Trafficanti a giorni alterni. Open Arms, Aurora e Sea-Eye 4 sottoposte a fermo amministrativo per accuse che dimostrano la totale mancanza di strategia e il controsenso delle misure del governo

Mancanza di strategia, si scriveva su queste colonne, a proposito della gestione dei migranti. Ma prima ancora, verrebbe da aggiungere, si nota una certa mancanza di logica nella gestione dei salvataggi in mare. Il colpo di coda di chi al governo ha visto con sospetto le richieste d’aiuto rivolte dal Comando generale delle Capitanerie di porto alle navi delle ong è arrivato puntuale. E così il paradosso, l’ennesimo, si è compiuto. In poche ore tre navi umanitarie – Open Arms, Aurora e Sea-Eye 4 – sono state sottoposte a fermo amministrativo per 20 giorni, con svariate migliaia di euro di multe.