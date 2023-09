Nessun eurocomplotto: l'Ue sblocca il primo pacchetto da 127 milioni per la Tunisia

Bruxelles. L’eurocomplotto contro il memorandum con la Tunisia è evaporato nell’arco di una settimana. La Commissione europea oggi ha annunciato di aver sbloccato un primo pacchetto da 127 milioni di euro per Tunisi. I primi fondi saranno versati al governo tunisino “in pochi giorni”, ha detto la Commissione. Le risorse destinate al controllo delle frontiere e alle migrazioni saranno “contrattualizzate e versate rapidamente”. Giovedì il commissario all’Allargamento, Olivér Várhelyi, ha parlato al ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar. La prossima settimana una delegazione della Commissione volerà a Tunisi per negoziare le azioni prioritarie del memorandum firmato il 16 luglio. La Commissione ha voluto sottolineare che il pacchetto di aiuti è “in linea con il piano d’azione in dieci punti per Lampedusa” lanciato dalla presidente Ursula von der Leyen durante la sua visita sull’isola con Giorgia Meloni. Sgombrato il campo dall’eurocomplotto, organizzato da presunte forze della sinistra per danneggiare il presidente del Consiglio, il governo italiano farebbe bene a non festeggiare troppo. Più della metà del pacchetto è composto da risorse vecchie, che erano state destinate alla Tunisia prima della firma del memorandum. La Commissione ha anche lanciato un avvertimento a chi sogna una “soluzione Ruanda” per i richiedenti asilo. “Non è qualcosa da contemplare”, ha detto un portavoce. Von der Leyen ha fatto la scelta politica di aderire alla linea di Meloni sui migranti.

