Trattare i trafficanti come terroristi è cosa buona e giusta (e pure di sinistra)

Ma davvero contrastare l’immigrazione irregolare è un atto fascista, una scelta di destra, una svolta estremista? Keir Starmer, lo sapete, è il leader del Labour in Inghilterra. Il suo partito, ormai da mesi, viaggia con il vento in poppa. I sondaggi gli consegnano circa venti punti di vantaggio rispetto agli avversari. E due giorni fa ha offerto qualche spunto utile per ragionare attorno a un tema attuale: come offrire agli elettori proposte sull’immigrazione senza lisciare il pelo alla bestia populista. La dottrina di Starmer è stata sintetizzata in un’intervista al Times, dove il leader laburista ha utilizzato espressioni che suoneranno familiari in Italia. Starmer ha promesso che avrebbe “distrutto le bande” (smash the gangs) espandendo l’uso degli strumenti utilizzati per prendere di mira criminali gravi, terroristi e trafficanti di droga e affermando di voler adottare nei confronti dei trafficanti di esseri umani lo stesso approccio utilizzato nei confronti dei terroristi e dei criminali gravi. “Vi sono poteri speciali che sono stati usati per il terrorismo, per il traffico di droga, ma non sono mai stati usati per crimini gravi e organizzati legati all’immigrazione. La mia opinione è che dovrebbero essere usati anche per quello”.

