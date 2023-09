Immigrazione, crescita, Brexit. Keir Starmer dà una voce nuova alle sinistre

Il leader del Labour inglese guarda avanti e non indietro, vuole mostrare una via moderata per il suo paese, sganciandosi dal passato, dalle correnti, dalle liti, e viaggiando leggero

Il leader del Labour britannico, Keir Starmer, vuole “restaurare il Regno Unito e la sua reputazione a livello internazionale” e per farlo inizia con la costruzione della sua leadership, che per molti coincide con quella del prossimo premier del paese. Il Labour è avanti di 15/20 punti percentuali nei sondaggi rispetto al partito al governo, i Tory, ma è già accaduto in passato che, avvicinandosi il voto, vantaggi e svantaggi si ridisegnassero. L’offensiva internazionale di Starmer, tra la conferenza dei leader socialdemocratici a Montréal, in Canada, e il tour europeo che tocca oggi Parigi – è previsto l’incontro con il presidente francese, Emmanuel Macron – va ben al di là dello scarto nelle rilevazioni elettorali, ma è un modo di porre nuove fondamenta alla sinistra occidentale, stracciando i tabù del passato – il riformismo, con un’enfasi sulla crescita e non sulle tasse – e del presente – l’immigrazione, la Brexit.