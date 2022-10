Il Labour inglese è tornato popolare. Così Starmer vuole riformare la sinistra

Nella grande chiesa ecumenica di Keir Starmer si fa finta che ci sia spazio (quasi) per tutti, ma al momento di addestrare i possibili futuri ministri ci si rivolge senza indugi a chi la vittoria la conosce: la vecchia guardia blairiana. E così i ministri ombra, cresciuti alla luce pallida di un’opposizione segnata dall’inconcludenza degli anni di Jeremy Corbyn, si stanno confrontando con l’insegnamento dei “sensei” Tony Blair, David Blunkett e Peter Mandelson attraverso seminari e incontri, oltre a frequentare utilissime sessioni da 90 minuti con l’Institute for government su cosa succede quando sei ministro e quando sei sottosegretario, dalle banalità su come gestire le spese e la mail personali per evitare di finire come Suella Braverman, la ministra dell’Interno che mandava documenti riservati dalla sua posta privata, fino ai consigli più tecnici per non farsi trovare impreparati.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE