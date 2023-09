Starmer incontrerà Macron. La sua svolta riformista si consolida 

Il leader del Labour britannico, Keir Starmer, sta pianificando una visita a Parigi la prossima settimana – scrive Politico Europe – per incontrare il presidente francese, Emmanuel Macron. L’incontro dovrebbe tenersi lunedì o martedì, prima della visita di stato in Francia di re Carlo. Non è la prima volta che un leader dell’opposizione britannico incontri un capo di stato, anche se non è affatto frequente: era accaduto con David Cameron e Barack Obama nella residenza dell’ambasciatore americano a Londra nel 2009 (Cameron non era ancora premier, Obama era già presidente) ed era accaduto negli anni ’90, quando Tony Blair aveva costruito una “relazione speciale” con Bill Clinton prima di vincere le elezioni del 1997 – un sodalizio che ha cambiato il Dna della sinistra occidentale per molti anni.

