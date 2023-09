Chiusa la stagione delle stramberie corbyniane, Starmer spinge il partito in vetta nei sondaggi

Quando rottama, non va certo a raccontarlo in giro, Keir Starmer: colpo secco, necessario, si volta pagina. Anzi, ha una curiosa avversione per le auto-narrazioni questo avvocato di alto profilo e di origini umili, entrato in Parlamento nel 2015 e diventato leader di un partito che ora, dopo tre anni, appare plasmato non solo a immagine e somiglianza sua, ma anche a immagine e somiglianza dell’ultimo Labour vincente della storia britannica, ossia quello di Tony Blair. La notizia è che ora che i venti da campagna elettorale iniziano a soffiare fortissimo nel Regno Unito, il suo nuovo governo ombra in formato “rifondazione blairiana”, con vecchie glorie di quella stagione come Hilary Benn e Pat MacFadden nei ruoli chiave, non sta suscitando tutto l’orrore che appena due anni fa sarebbe stato inevitabile. E questo dimostra che Sir Keir ha lavorato bene, facendosi ampiamente sottovalutare per apparire più innocuo e annoiando l’elettorato per un periodo sufficiente a far rimarginare le ferite dell’orrenda stagione peri-Brexit, dominata dal tossico radicalismo di Jeremy Corbyn e i funambolismi di Boris Johnson. Starmer odia le polemiche, evita tutto quello che può spaccare l’opinione pubblica e in questo è l’esatto opposto di Johnson, che di narrazioni forti e opinioni controverse si è nutrito fino all’ingloriosa fine politica. Anzi, si sospetta che anche la sua arte oratoria da avvocato di altissimo profilo sia stata tenuta a bada per non fare il gioco degli avversari, esterni e interni, che di soundbite decisi e quindi contestabili vanno ghiotti, soprattutto al Question Time, che per Starmer sotto sotto è uno strumento di divisione e di polarizzazione di cui il paese ha veramente poco bisogno al momento.

