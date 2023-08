Critica il gender, il numero due dei Verdi britannici è cacciato e fa causa

La politica inglese è nel caos sul gender. Una donna è “una femmina adulta”, aveva detto giorni fa Keir Starmer. Il leader laburista ha chiarito di non ritenere che la politica di autoidentificazione sia “la giusta via da seguire” e di ritenere che “il principio degli spazi sicuri sia molto importante per le donne”. Starmer si era precedentemente impegnato a modificare la legge per consentire ai trans di autodichiararsi di un genere, riflettendo i piani della leader scozzese Nicola Sturgeon successivamente bloccati dal premier Rishi Sunak. Tuttavia, il leader dell’opposizione ora ha affermato che il partito ha avuto “opportunità di riflettere” e ha aggiunto: “Non pensiamo che l’autoidentificazione sia la giusta via da seguire”. Starmer aveva anche detto che “è sbagliato dire che solo le donne hanno un utero”. A Rosie Duffield, deputata laburista di Canterbury, è stato “consigliato” di non partecipare alla conferenza laburista a Brighton per motivi di sicurezza. Il suo “crimine”? Essere critica del gender e difendere i diritti basati sul sesso delle donne, che si scontra con l’affermazione alla moda secondo cui “le donne trans sono donne”. Starmer non ha trovato nulla da dire su una propria parlamentare cacciata per le sue idee dalla conferenza del partito. Duffield è stata assalita su Twitter dopo aver messo un like a chi contestava un post della Cnn che si riferiva alle donne come “individui con una cervice”.

