Occhio: siamo arrivati al limite dei diritti soggettivi

Trasformare la gestazione per altri e la scelta del gender in diritto assoluto della persona non sarà facile. Anche per il pensiero femminista. Un’indagine. Oltre i Pride

Prendere una pillola anticoncezionale, divorziare, abortire, sposarsi tra sessualmente eguali sono atti obiettivamente controversi, che hanno un’enorme influenza su individuo famiglia società, ma ormai lessicalizzati come diritti, diritti assoluti della persona. Dopo decenni, e lo spartiacque è l’Humanae vitae (1968) di un Papa che smise di scrivere encicliche dopo il rigetto della sua condanna intransigente del nuovo modo di concepire il sesso e l’amore, è quasi una follia, un’incomprensibile impuntatura, dichiararsi contrari a quei diritti soggettivi cosiddetti. Sulla pratica di ottenere con mezzi medici e genetici una creatura umana attraverso l’uso di un corpo terzo rispetto ai contraenti del patto genitoriale, invece, si sente una resistenza più forte. E al centro di questa resistenza o risentita riluttanza non c’è il tradizionalismo ma il femminismo, un movimento figlio della modernità e della postmodernità, un movimento che fu in prima linea nel rivendicare i diritti assoluti in ambito sessuale e riproduttivo ora generalizzati e incorporati nei costumi e nella vita civile. Le polemiche in materia sui patrocini dei pride farebbero pensare alla solita storia del conflitto tra illuministi e oscurantisti, sinistra e destra ideologiche, ma non è così.