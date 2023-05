Il transgenderismo è tra di noi. Non possiamo più far finta di niente

In Italia ne parliamo come di una questione in ipotesi che riguarda orientamenti libertari contro orientamenti conservatori. Ma ciò che sembra ipotetico e lontano si fa ravvicinato e concreto, ed è un caso molto complicato. E’ venuto il momento di saperne di più

Piano piano, ma non senza fare confusione, il cambiamento di sesso sta diventando un problema ordinario e quotidiano nelle scuole, nelle comunità, nelle strutture sanitarie e di assistenza medica e psicologica deputate a occuparsene, e ne avremo ulteriori notizie nella legislazione, nel dibattito medico, nella guerra tra culture, nello spaesamento (per usare un eufemismo) di individui e famiglie. Non è esotica la notizia, raccontata da Viviana Mazza nel Corriere, dell’intervento di David Gianforte, trentacinquenne figlio del governatore del Montana, Greg Gianforte, che scongiura il padre di fermare la legge sui percorsi transgender assistiti e regolamentati nelle strutture cliniche dello stato. David è un giovane non binario, si fa alternativamente chiamare con il pronome maschile o con il pronome plurale che degenderizza la sua identità biologica originaria. “Indovina chi viene a cena?” era tanti anni fa il dramma del razzismo e dei matrimoni misti celebrato nel famosissimo film con Sidney Poitier.