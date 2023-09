L'impatto enorme sul Mediterraneo e su di noi della catastrofe libica

La parola “catastrofe” non è più nemmeno efficace per descrivere la situazione a Derna, in Libia. Lo ripete Hamad al Shalwi, membro dell’Unità di crisi, che ripete ai giornali internazionali: la situazione supera ogni immaginazione. Migliaia di persone, dopo oltre 56 ore dal passaggio del ciclone Daniel, sono ancora sotto alle macerie e al fango e all’acqua. E oltre alla devastazione, più le ore passano, più quei corpi diventano un problema per i sopravvissuti: si temono epidemie, contaminazioni, e poi manca cibo, acqua potabile, carburante, medicinali. Quella di Derna è l’area più colpita dalle inondazioni: due dighe sono saltate creando una specie di maremoto – secondo le prime indagini del governo dell’est, i contratti di manutenzione di quelle due dighe non erano ancora stati firmati, nonostante lo stanziamento dei fondi. Due giornalisti dell’Associated Press che sono riusciti ad arrivare sui luoghi del disastro hanno raccontato che sebbene molte città libiche siano state interessate dal disastro del ciclone, Derna è stata quella più colpita anche perché non esisteva nemmeno un piano per l’evacuazione: “Molti residenti hanno detto di non aver capito di essere in pericolo fino a quando non hanno sentito il suono della rottura delle dighe”. Da quel momento in poi, un muro d’acqua ha distrutto tutto quello che gli si presentava davanti. Secondo la Croce rossa uno dei problemi di questa fase di recupero dei superstiti è che l’acqua potrebbe aver portato in città e nascosto sotto al fango anche ordigni bellici. E’ molto difficile in questo momento in Libia fare anche solo una stima dei morti: il ministro dell’Interno del governo della Libia orientale, Essam Abu Zeriba, ha detto che i morti accertati sono più di 2.700 e altrettanti i dispersi. Ma ieri Abdulmenam al Ghaithi, sindaco di Derna – una città dalla storia tormentata, ex colonia italiana e poi, neanche dieci anni fa, occupata dai fondamentalisti dello Stato islamico, dove si stima che abitassero circa diecimila persone – ha detto ad al Arabiya che solo lì il numero di morti potrebbe essere ventimila.

