L'elezione più passatista della storia americana è un'ipoteca sul futuro di Kyiv. Metodi trumpiani

Petro Poroshenko, ex presidente ucraino, ha detto a Fox News che Viktor Shokin è “una persona del tutto folle” e che “c’è qualcosa che non va” in lui. Se questi nomi vi dicono poco o niente è perché fanno parte del mondo di ieri, che nella campagna elettorale americana – decisiva per il futuro del sostegno all’Ucraina e quindi dell’assetto globale – riemerge ossessivamente. Ha un che di inquietante che l’America sempre sfacciatamente orientata verso il domani stia organizzando una riedizione incattivita delle elezioni del 2016 e del 2020, ma tant’è. E l’Ucraina ha un ruolo importante, pure se per le ragioni sbagliate: bisognerebbe celebrare un paese, questo sì, che guarda ostinato al domani, che si sta trasformando in un modo inimmaginabile persino per le democrazie mature come le nostre, che rovescia gli occhi quando sente parlare di oligarchi (anche quelli che sostengono la causa ucraina), che sta creando una classe dirigente nuova, innovatrice e determinata. E invece l’America si divide sull’Ucraina di ieri, quella già aggredita dai russi ma ben poco compresa in occidente, compromettendo così l’idea del proprio ruolo nel mondo. Il problema è l’impeachment che i repubblicani vogliono intentare contro Joe Biden attraverso suo figlio Hunter.

