L'allargamento dell'Ue nel 2030, dice Michel. Ma le riforme sono un tabù

L’Unione europea deve porsi l’obiettivo di essere pronta al suo prossimo grande allargamento “entro il 2030”, ha detto ieri il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, avviando quello che potrebbe diventare il dibattito più controverso dei prossimi mesi per i leader dei ventisette stati membri. La guerra della Russia contro l’Ucraina ha radicalmente cambiato le prospettive per i paesi che aspirano a entrare nell’Ue. Dopo anni di ritardi, ostruzionismo e ostacoli, all’improvviso il processo di adesione dei paesi dei Balcani occidentali è stato rilanciato. Nel giugno del 2022 è stata presa la decisione storica di concedere lo status di paese candidato a Ucraina, Moldavia e potenzialmente Georgia. Le ragioni della geopolitica hanno preso il sopravvento: perfino i paesi più scettici, come la Francia, hanno smesso di opporre resistenza. “L’allargamento non è più un sogno: è tempo di andare avanti”, ha spiegato Michel: “C’è molto lavoro da fare. Sarà difficile. Sarà complesso. A volte doloroso per i futuri stati membri e per l’Ue. Ma se vogliamo essere credibili, dobbiamo parlare del calendario e dei nostri compiti a casa”. Secondo il presidente del Consiglio europeo, i leader dell’Ue devono fissare “un chiaro obiettivo” nei negoziati dei prossimi mesi per fissare l’agenda strategica per la legislatura 2024-29. “Penso che dobbiamo essere pronti per allargarci entro il 2030”, ha detto Michel.

