Green deal in pausa. Von der Leyen delinea un secondo mandato con Sefcovic

A protestare contro le misure verdi non è più solo l’est. La presidente della Commissione europea aspetta Berlino dopo la partenza di Timmermans

Il Green deal dell’Ue sopravviverà alla partenza di Frans Timmermans? Dopo un’estate tranquilla, martedì la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha preso la prima decisione che potrebbe condizionare la fine dell’attuale mandato e dare indicazioni su un eventuale secondo. Al posto di Timmermans, dimessosi per guidare la lista tra laburisti e verdi alle elezioni olandesi, von der Leyen ha scelto lo slovacco Maros Sefcovic come vicepresidente responsabile del Green deal. Tra malumori di un numero crescente di governi e reazioni avverse di una parte dell’opinione pubblica, la transizione verde potrebbe essere messa in pausa.