I tabù dell'Europa verde, lo scontro sul Green Deal

Come era ampiamente prevedibile il green deal è diventato uno dei punti di scontro più accesi delle politiche europee. Fino a portare i Popolari fuori dalla maggioranza Ursula, salvatasi per un pelo nel voto di pochi giorni fa sul programma di rinaturalizzazione. Ma con una ferita difficilmente rimarginabile. Alla destra sono state fornite discrete occasioni per scatenare l’attacco con almeno due argomenti. I costi che la transizione europea implica per famiglie e imprese; la natura centralista e ultra prescrittiva di molte di queste misure che appoggiano su una sovranità europea invadente ed eccessiva. Proposte ovviamente nessuna. Sull’altro lato un populismo diverso, ma altrettanto inconcludente, ideologico, che predica la catastrofe prossima ventura e quindi la necessità di non arretrare di un millimetro. Anzi accelerare accelerare accelerare. Posizionamento che non è solo dei gruppi ambientalisti più estremi, compresi gli imbrattatori di monumenti, ma anche di vari intellettuali e politici variamente orientati a sinistra. Il clima politico si surriscalda e il merito dei problemi rischia di essere completamente trascurato. Con buona pace delle soluzioni possibili. Qualcuno, per esempio la posizione ragionevole contenuta nel recente libro di Francesco Rutellli, “Il secolo verde”, o le proposte avanzate da Roberto Cingolani con altri autori (Agnoli, Zollino, Dialuce, Gracceva, Macchi) nel libro che riassume anche la sua esperienza di governo (“Riscrivere il futuro”) cerca di proporre un approccio costruttivo, ma il rischio è quello di essere stritolati fra gli opposti populismi. Ma per inquadrare l’oggetto del contendere conviene fare un passo indietro. Keynes disse una volta che quando gli economisti azzardano previsioni la scienza economica comincia ad assomigliare all’astrologia. Vale a dire che ha la stessa affidabilità degli oroscopi.

