Perché Weber e il Ppe sono pronti a tradire von der Leyen sul Green deal

Dietro la sfida sul piano ambientalista si nasconde la lotta per la leadership della prossima Commissione europea e la nascita di una possibile nuova maggioranza a Bruxelles. Così il voto sulla legge sul ripristino della natura, oggi a Strasburgo, rappresenta un passaggio chiave. Le strategie del Ppe

Strasburgo. Dietro la sfida sul Green deal europeo si nasconde la lotta per la leadership della prossima Commissione europea e la nascita di una possibile nuova maggioranza a Bruxelles. L’assalto dei popolari contro il testo dell’Ue sulla legge sul ripristino della natura, al voto questa mattina a Strasburgo, ha trasformato uno dei testi chiave della politica verde di Ursula von der Leyen in un voto di fiducia sul suo esecutivo e in un regolamento di conti con il capogruppo del Partito popolare europeo, il bavarese Manfred Weber.