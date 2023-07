Il green bluff di Timmermans, che regala praterie alla destra

Il commissario europeo per il Clima ha cacciato al Commissione in un vicolo cieco, costruendo un piano ecologista con obiettivi in buona parte irragiungibili. Così le destre europee hanno trovato nuovi (sterminati) spazi di consenso

Frans Timmermans, commissario europeo per il Clima e il Green deal, ha cacciato la Commissione in un vicolo cieco. Lo ha costruito pezzo per pezzo imponendo una serie di misure animate da buone e molto ingenue intenzioni in diversi campi. Energia solo da fonti rinnovabili, auto elettriche, case verdi, agricoltura senza pesticidi, rinaturalizzazioni, imballaggi da ridurre e eliminare… Obiettivi in buona parte irraggiungibili almeno nei tempi previsti, si pensi che l’Italia tanto per restare in casa nostra, dovrebbe immatricolare da qui al 2030 1 milione di auto elettriche all’anno (l’anno scorso sono state 50.000), dai costi molto alti per famiglie e imprese e, in buona parte, batterie, materie prime, pannelli solari, dipendenti da importazioni dalla Cina. Tutto bene, diciamo così, fino a quando Greta ha dominato la scena. E fino a quando la Germania gli ha dato corda. Poi è arrivata la crisi energetica.