Perché le imprese hanno ottime ragioni per ribellarsi all'ideologia ambientalista dell'Ue

Si può essere ultra europeisti ed essere allo stesso tempo furibondi con l’Europa? Si può essere ultra ambientalisti ed essere allo stesso tempo indignati per l’ambientalismo dell’Europa? E si può essere anti populisti ed essere allo stesso tempo d’accordo con le battaglie industriali combattute in Europa dai vecchi teorici del populismo? Alessandro Spada è il presidente di Assolombarda, l’unione delle imprese che operano nelle province di Milano, Lodi, Monza e della Brianza, Pavia, e all’inizio di questa settimana la sua associazione ha fatto notizia per aver offerto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni l’occasione di confrontarsi, anche con un certo successo, con una delle realtà industriali più importanti d’Italia. Meloni ha fatto notizia, e questo lo sappiamo, ma tra gli elementi che avrebbero dovuto catturare l’attenzione degli osservatori ve ne sono alcuni contenuti nella relazione di Spada, che fotografano con chiarezza un fenomeno importante che sta maturando in Europa, nel suo tessuto industriale, e che, a proposito di testamenti, costituisce un lascito politico particolarmente negativo dell’attuale Commissione europea. Il tema è presto detto e riguarda un argomento solo apparentemente astratto: “L’Unione europea con i suoi ambiziosi obiettivi ambientali sta forzatamente intaccando la competitività delle imprese manifatturiere europee. E quello che è del tutto irragionevole è l’accelerazione ambientale impressa dalla Commissione europea che, con questi tempi e modalità, sta dimostrando di voler scaricare sulle imprese i costi della transizione ecologica”.

