Per Assolombarda serve una nuova architettura istituzionale

I capitani d’industria di solito pensano a guidare la propria industria. Persino un po’ troppo, a volte, rischiando qualche miopia rispetto ai contesti. E’ più raro incontrare un capitano d’industria che invece si voglia occupare, e concretamente, dell’architettura istituzionale del suo territorio. Ma a Milano succede. Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, all’assemblea generale dell’associazione, ha messo le carte in tavola: “Per permettere ai nostri territori di crescere ulteriormente, non possiamo non ragionare in ottica ‘metropolitana’. Senza tergiversare ancora serve portare a compimento una riforma che assicuri alla Milano allargata di essere, a tutto tondo, il ‘gate’ economico d’Europa e del mondo. Per farlo servono fondi, l’elezione diretta del sindaco (metropolitano, ndr) e tempi certi”. Ha preso in contropiede anche il sindaco di Milano Beppe Sala che, durante l’assemblea annuale di Assolombarda, davanti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha puntato soprattutto sulla richiesta di una attenzione quanto alle risorse per la città. Spada, nella sua visione, vuole coinvolgere tutti i soggetti sociali del territorio, a partire dalle organizzazioni sindacali che (Milano è diversa persino nei sindacati) mostrano una certa sensibilità sul tema Città metropolitana: il territorio esteso e produttivo. E mentre Sala è sembrato puntare a un rapporto più funzionante con il centro, il presidente di Assolombarda è sembrato dare un segnale alle speranze del governatore Attilio Fontana in tema di attuazione dell’autonomia regionale differenziata. Speranze in realtà più esaurite che nemmeno residue: la strada tra governo e Parlamento pare definitivamente impantanata.

