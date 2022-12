Spada (Assolombarda): "Manovra positiva, ma c'è ancora molto da fare"

Ha esternato le sue perplessità sulla manovra, a villa San Martino, durante un incontro non troppo riservato col Cavaliere. Ma Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, è rimasto coi suoi dubbi (molti dei quali condivisi in via assolutamente riservata da Silvio Berlusconi) sull’efficacia della prima legge di Stabilità targata Meloni. Accetta volentieri di ragionare sul presente e sul futuro delle imprese col Foglio. Dall’osservatorio di Assolombarda l’orizzonte sembra meno ingombro di nubi, forse perché Spada non è abituato ad abbaiare alla luna: non usa toni ultimativi, preferisce il dialogo. “Certo non ci siamo fatti mancare niente quest’anno – sussurra Spada – ma le nostre imprese tengono”. “Hanno saputo affrontare le sfide con determinazione grazie anche alla cultura di impresa votata al saper fare e all’innovazione tipica. Non a caso quest’anno abbiamo registrato ottime performance in termini di pil, export e occupazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE