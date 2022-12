Bruxelles scommette sul price cap

È l’ultima vittoria del governo Draghi nell’Unione europea: dopo mesi di negoziati, i ministri dell’Energia hanno trovato un accordo politico per introdurre un price cap sul gas. Il cosiddetto “Meccanismo di correzione del mercato” scatterà se il prezzo del gas supererà i 180 euro per megawattora, con un differenziale di 35 euro su altri indici globali, per tre giorni consecutivi. Il dispositivo entrerà in funzione dal 15 di febbraio, si applicherà ai contratti derivati a un mese, tre mesi e un anno, e prevede un “tetto” dinamico per adattarsi ai prezzi globali.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE