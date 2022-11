Quello della Commissione non è un price cap

Bruxelles. È un price cap che probabilmente non sarà mai utilizzato quello proposto ieri dalla Commissione di Ursula von der Leyen per rispondere alla richiesta dell’Italia e di altri 14 paesi di avere uno strumento per limitare prezzi eccessivamente elevati sul mercato all’ingrosso del gas nell’Ue. È “una proposta di price cap totalmente inutile”, spiega al Foglio Simone Tagliapietra del think tank Bruegel. Perché il “meccanismo di correzione del mercato” di von der Leyen non sarebbe stato utilizzato nemmeno lo scorso agosto, al picco della crisi dei prezzi, quando il gas aveva sfiorato i 350 euro per megawattora. Le condizioni fissate dalla Commissione per far scattare il nuovo “meccanismo” non erano rispettate nemmeno allora. Von der Leyen ha voluto rassicurare Germania e Paesi Bassi, contrari al price cap, calmando il campo dei favorevoli, tra cui l’Italia. La discussione al Consiglio straordinario Energia dell’Ue di domani si annuncia molto calda.

