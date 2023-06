La folle idea “ambientalista” del governo contro il nuovo hub delle merci a Malpensa

Il ministero dell’Ambiente è riuscito a mettere d’accordo soggetti non sempre compatibili: industriali, sindacati, amministratori e la Sea. Per una volta, sono tutti concordi: lo stop all’ampliamento di Cargo City, nei pressi dell'aeroporto è una sciaugura

Facendo ricorso all’ironia si può dire che il ministero dell’Ambiente è riuscito a mettere d’accordo soggetti non sempre compatibili: industriali, sindacati, amministratori e, ça va sans dire, la Sea, per una volta concordi nel ritenere una sciagura lo stop all’ampliamento di Cargo City di Malpensa. In realtà c’è poco da ridere se si pensa che va in fumo la parte più importante del protocollo d’intesa del Masterplan di Malpensa siglato dopo lunghe trattative proprio il 6 giugno dell’anno scorso: tutti gli enti del territorio (sindaci, Provincia di Varese, Regione, Sea ed Enac) avevano stabilito l’espansione del Cargo in 44 ettari a sud della Cargo City, un’area nota come “brughiera del Baggio” situata fuori dal sedime dell’aeroporto, che sarebbe stata compensata da una serie di interventi di riqualificazione a verde.