Milano pesante e in frenata e Bergamo che vola. Due modelli

Tra le due città lombarde non c'è competizione, ma complicità. Sono due esempi di sviluppo urbano diverso, pur essendo così vicine da influenzarsi a vicenda

I detrattori da campagna elettorale, in servizio permanente effettivo, lo chiamano il sindaco della Ztl, ma Beppe Sala è riuscito a far ripartire la macchina del Pil (gli uffici si riempiono fino a nuovo ordine e le aziende ci provano, gas permettendo) portando tra l’altro a Milano, nel periodo estivo, oltre un milione di visitatori stranieri e facendo l’ennesimo en plein degli hotel nel weekend del GP di Monza e di Jovanotti a Bresso. Però il modello Milano, e metropolitano, non manda soltanto segnali positicia. Anzi. La città è schizzata al primo posto nel costo della vita, abitarci ormai un puro lusso (studenti fuori sede compresi), mentre le periferie – lungi dall’essere una priorità – soffrono il degrado di sempre. Lo psicoanalista e sociologo Luigi Zoja – intervistato da Repubblica – ha scattato questa istantanea di Milano: “E’ una città del lavoro dove si viene a guadagnare e dove a trent’anni si fatica a ritmi vertiginosi. Uno se vuole figli ne fa più avanti e magari altrove”.