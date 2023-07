Le esportazioni e gli acquisti arretrano. Per Meloni è ora di una svolta

Il governo, come ha detto tra le righe il capo di Assolombarda Alessandro Spada, farebbe bene a guardare in faccia alla realtà e prepararsi a contrastare la gelata d’autunno

All’assemblea dell’Assolombarda Giorgia Meloni ha presentato l’immagine di un’Italia che cresce più degli altri paesi, anzi “è la più affidabile in Europa”. Con tono perentorio, dito indice alzato e bacchettate all’opposizione, ha polemizzato contro l’immagine pauperistica che si è data del paese. Che lei stessa ha dato, per la verità, finché non ha vinto le elezioni. Ma cambiare idea è segno di una mente aperta, sarebbe meglio ammettere di essersi sbagliati, tuttavia meglio tardi che mai. Il problema, adesso, è che dovrebbe cambiare di nuovo approccio per guardare senza paraocchi al prossimo futuro.