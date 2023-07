Ciaone, vecchi amici. Ecco il predellino europeista che ora serve a Meloni

Meno Giorgia più Silvio uguale Meloni. La scomparsa di Silvio Berlusconi prima e le nuove geometrie delle amicizie europee poi hanno costretto il partito di Giorgia Meloni a ragionare con urgenza su un tema importante che non riguarda solo il passato, ovvero la generica eredità del Cav., ma che riguarda il futuro, e in particolare un punto dirimente nell’agenda politica del presidente del Consiglio, che potremmo sintetizzare con una raffinata, dotta e ricercata espressione, fatta di due parole: “E mo?”. Il tentativo di proiettare verso il futuro la traiettoria del partito di Meloni va collocato all’interno di un contesto politico caratterizzato da una nuova consapevolezza perfettamente sintetizzata qualche giorno fa sul nostro giornale da Marcello Pera: il dovere da parte di Meloni di rispondere al vuoto generato dalla scomparsa di Berlusconi con una modernizzazione del suo partito. Ma cosa vuol dire modernizzare? La presidente del Consiglio non sarà d’accordo con noi, ma finora la sua traiettoria ha mostrato con chiarezza una direzione che forse non farà piacere ai suoi follower ma che merita di essere inquadrata per quello che è: una costante, lenta, progressiva emancipazione dal proprio passato.

