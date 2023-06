Pera: “Con la morte del Cav. FdI completi la svolta moderata intrapresa da Meloni”

“Un erede di Berlusconi c’è già: è Giorgia Meloni. Anche se adesso la premier dovrà essere all’altezza delle sfide che questa eredità pone in Italia e a livello internazionale”. Il professor Marcello Pera lo aveva detto anzitempo, durante uno degli ultimi ricoveri del Cav. Ora non ha cambiato idea. Ma come si fa a vestire un abito liberal-conservatore da leader di un partito di destra? “Io credo che Meloni stia portando avanti un importante lavoro di continuità, sia in Italia che in Europa”, analizza Pera “Però adesso dovrà allargare la propria base elettorale, ma soprattutto mettere in campo una classe dirigente all’altezza del vento liberale e moderato che ha sospinto Berlusconi sin dal 1994”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE