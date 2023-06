M. come Marina Berlusconi, la figlia-madre che ora vuole conservare solo Mondadori

Era suo padre. Un’intervista all’anno, al Corriere della Sera. Una visita a settimana, a Mondadori. Un solo vero piccolo segreto. Marina Berlusconi, da giovane, a Londra, ha fatto la commessa. L’aggettivo che ripete è “Sconcertante”. L’aggressione, gli “scippi” finanziari, che ha subìto Silvio Berlusconi, scomparso all’età di 86 anni, per Marina, la prima figlia, sono sempre stati “sconcertanti”. Uno è lo “zio”,’ Fedele Confalonieri, l’uomo che ora dice: “Non possiamo caricare tutto su Marina”. I libri sono la sua sola pace. Per lei, Maurizio Nardin, il Borges di Segrate, spediva i testi di Max Weber, il filosofo della “politica come professione”, quella che Marina ha promesso di non praticare. Prima di morire, sarebbe stato Silvio a chiederle di non provarci perché “non voglio che tu soffra” e lei, avrebbe risposto, che “di Berlusconi ce ne può essere uno”. Erano ciascuno il numero primo dell’altro.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE