L'Italia inimmaginabile del nostro Cav.

Via di Santa Maria dell’Anima è una strada romana che costeggia Piazza Navona, l’ingresso non è lontano dall’Hotel Raphaël. C’è lì un appartamento molto bello e scongegnato e pieno d’ombra e oscurità, come spesso le dimore storiche della capitale. L’appartamento è un’ampia ma non vastissima planimetria disegnata a “elle” con corridoio-ingresso salotto studiolo camera da letto e dall’altra parte saletta da pranzo e cucina contigua. Vi si accede con un ascensore moderno, ma la via reale è una scala magnifica elicoidale con i gradini piani, distanziati e buoni per i carichi trainati dagli asini. L’atmosfera estetica, parliamo del retro di Sant’Agnese in Agone, è borrominiana, e notoriamente la facciata della chiesa che dà sulla piazza il grande barocco la volle concava, si dice per dare risalto alla cupola.

