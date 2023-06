Weber esclude alleanze tra Ppe e Conservatori. "Meloni deve rompere con Ecr"

All’ennesima sollecitazione, i tre europarlamentari tedeschi della Cdu, che addentano un tramezzino mentre ascoltano Manfred Weber, allargano le braccia spazientiti: “Non c’è nessuna possibilità di un accordo tra Ppe ed Ecr. Nessuna. Zero. No way. E scrivetelo, per favore. Questa è semmai una fantasia della signora Meloni, ma non esiste”. Al che il portavoce del presidente del Popolari, olandese dal piglio deciso, interviene sfoggiando un italiano impeccabile: “Il partito PiS e i suoi dirigenti sono i nostri nemici politici. E infatti in autunno saremo compatti al fianco di Donald Tusk per batterli”. Si capisce insomma che il problema, per Meloni, sono i suoi alleati attuali, polacchi su tutti. L’operazione “spaccare i Conservatori” scatta qui, nell’afa di Via della Conciliazione.

