L'interesse nazionale non è compatibile con le alleanze con i nazionalisti: viva la Meloni anti orbaniana

Da un lato le parole, dall’altro lato i fatti. Da un lato le urla, dall’altro la mediazione. Da un lato gli slogan, dall’altro la responsabilità. La settimana politica che si avvia verso la conclusione ci ha mostrato due volti di Giorgia Meloni che non potrebbero essere l’uno più distante dall’altro ma che sorprendentemente sono diventati ormai parte della stessa medaglia politica. Tema: è possibile mettere insieme, nelle stesse ore, il massimo del populismo con il massimo del pragmatismo? La risposta è nelle conclusioni del più importante Consiglio europeo a cui la premier italiana ha partecipato dall’inizio del suo mandato. Un Consiglio europeo, quello di ieri, in cui per la prima volta la solidità della grande alleanza tra i sovranisti europei è stata smentita proprio dalla leader che, in teoria, doveva incarnare il sogno della riscossa sovranista in Europa. E invece, come sapete, ieri le contraddizioni tra i nazionalisti sono esplose in modo drastico, perentorio, deciso. E non su un tema come un altro ma su quello che negli ultimi anni aveva permesso ai sovranisti europei di alimentare il brodo di coltura dell’anti europeismo: l’immigrazione. Cosa ha fatto Meloni? Semplice. Ha scelto, per la delusione somma dei gruppi editoriali e dei gruppi politici che avevano scommesso tutto sull’orbanizzazione dell’Italia, di schierare il nostro paese contro, udite udite, l’Ungheria e contro, udite udite, la Polonia. Su un pacchetto pesante: quello relativo alle nuove regole sull’immigrazione. Regole approvate ieri dal Consiglio europeo, che al di là dei tecnicismi stabiliscono un principio nuovo: la solidarietà obbligatoria nei confronti dei paesi di primo ingresso. Che cosa significa? Significa che gli stati membri sono costretti a scegliere tra due opzioni: accogliere i richiedenti asilo attraverso i ricollocamenti oppure pagare un contributo finanziario di 20 mila euro a migrante.

