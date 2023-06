Il termometro Panetta per misurare i limiti del melonismo

Si è accesa molto, come spesso le capita nei comizi, quando nelle comunicazioni alla Camera sul Consiglio europeo di oggi ha parlato della ratifica del Mes. Premettendo la necessità di un sostegno bipartisan per raggiungere gli obiettivi dell’Italia sulle regole fiscali europee, Giorgia Meloni, alzando progressivamente la voce, ha detto che “non è utile all’Italia alimentare in questa fase una polemica interna su alcuni strumenti finanziari, come il Mes. L’interesse dell’Italia oggi è affrontare il negoziato sulla nuova governance europea con un approccio a pacchetto”. “Prima ancora di una questione di merito c’è una questione di metodo su come si faccia a difendere l’interesse nazionale”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE