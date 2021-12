Il film dell'inflazione. L'intervista a Fabio Panetta (Bce)

Si è parlato anche di economia e politica monetaria domenica scorsa a Firenze. Ospite della Festa dell’Ottimismo Fabio Panetta, membro del Comitato esecutivo della Bce. Siamo partiti da un tema attualissimo e preoccupante per molti: l’aumento dei prezzi.

L’inflazione è lo spettro che si aggira per l’Europa. qualche giorno lei fa ha fatto un discorso a Parigi in cui per spiegare il fenomeno è ricorso a una citazione di Sergio Leone, ha parlato di un’inflazione buona, una brutta e una cattiva. Di fronte a quale siamo?

“Ho cercato di utilizzare un artificio retorico per spiegare che l’inflazione non determina nella Banca centrale una reazione automatica: non è vero che appena i prezzi cominciano a crescere al di sopra di una certa soglia, la Banca centrale interviene con una restrizione monetaria. L’artificio retorico serve per spiegarlo all’opinione pubblica, che in alcuni paesi ha una fortissima avversione per l’inflazione, per cui un aumento dei prezzi considerato eccessivo genera timore e sconcerto. Vi è un’inflazione “buona” quando l’economia cresce, quando cresce l’occupazione ed esiste un quadro di stabilità, quando c’è un aumento della domanda che fa pressione sull’offerta. Così si genera un aumento dei prezzi più o meno in linea con l’obiettivo della Banca centrale. A queste condizioni, un’inflazione al 2 per cento dovrebbe preoccupare poco, la Banca centrale dovrebbe accompagnare la situazione senza particolari timori e l’opinione pubblica non dovrebbe sentirsi minacciata nel proprio potere d’acquisto.

C’è poi una secondo tipo di inflazione, la ‘brutta’, che emerge quando i prezzi cominciano a crescere ma l’economia non fa altrettanto: è un po’ la situazione di oggi. Vi sono una serie di shock che si sono determinati a livello mondiale, per le materie prime, per i prezzi dei prodotti energetici, per dei colli di bottiglia nella produzione e nella distribuzione. Quindi all’aumento dei prezzi corrisponde una minore vivacità dell’attività economica, un’occupazione che non è vicina al pieno impiego, una situazione non ottimale. In questo caso la Banca centrale non necessariamente deve intervenire. Può farlo sulla domanda, per frenarla quando vi è un eccesso di potere d’acquisto da parte dei consumatori e degli investitori, per evitare che le pressioni sull’offerta produttiva siano eccessive e l’inflazione possa andare fuori controllo. Nel caso attuale però i fattori che determinano l’aumento dei prezzi sono fattori su cui la politica monetaria ha poco potere. Per esempio, una parte molto rilevante è dovuta all’aumento dei prezzi dei prodotti energetici o delle materie prime. Il prezzo del petrolio non risponde alla politica monetaria di un singolo paese, è determinato da un cartello di pochi paesi che prende le decisioni in base ai propri obiettivi di profitto e di produzione. Anche il gas ha un’importanza significativa per l’inflazione dell’area dell’euro, e la quantità di gas sul mercato viene determinata dalle scelte del governo russo. Se anche la Banca centrale intervenisse con una restrizione quei prezzi non cambierebbero. Avremmo una minore occupazione, un minor volume di investimenti e di consumi, una minore attività economica, ma i prezzi rimarrebbero lì dove sono. Né potremmo diminuire i cosiddetti colli di bottiglia, cioè quelle strozzature dell’offerta che riducono la disponibilità di beni, inducendo un aumento dei prezzi.

C’è poi un terzo tipo di inflazione, la peggiore, quella ‘cattiva’. L’inflazione che noi oggi osserviamo è in gran parte determinata da fattori temporanei. I colli di bottiglia e l’aumento dei prezzi delle materie prime non potranno durare per sempre, prima o poi i produttori di petrolio aumenteranno le quantità sul mercato e le strozzature nell’offerta verranno superate. Chi produce automobili, chip, prodotti intermedi in generale aumenterà l’offerta, e si ridurrà l’indisponibilità di risorse. A quel punto l’inflazione si bloccherà. Se però si mette in moto un meccanismo di propagazione che trasforma questa spinta temporanea sul livello dei prezzi in vera e propria inflazione, allora la Banca centrale dovrà intervenire. Ma non siamo ancora a quel punto, quindi c’è bisogno di spiegare all’opinione pubblica perché, di fronte a un’inflazione superiore al 2 per cento, che è il nostro obiettivo, la Banca centrale europea non stia intervenendo: non lo fa perché altrimenti creerebbe più danni che benefici, non riuscirebbe a intervenire sulle cause dell’inflazione, non riuscirebbe a ridurre il danno sul potere d’acquisto dei lavoratori, ma determinerebbe un rallentamento dell’attività produttiva. Non tutte le medicine vanno bene per qualsiasi malattia.

Ho usato questa categorizzazione nella speranza che Sergio Leone sia noto anche in Germania, in Olanda e nei paesi che hanno tradizionalmente un’avversione molto elevata all’inflazione”.

Lei è ritenuto una “colomba”, però nel caso in cui ci fossero ragioni preoccupanti e strutturali dell’economia sarà necessario fare qualcosa.

“Spieghiamoci, sarebbero colombe quelli che hanno un’aggressività minore nell’attuazione della politica monetaria e falchi quelli che propendono per una politica monetaria più severa. Beh, io credo di essere il più falco di tutti. Perché se l’inflazione si trasforma in un fenomeno permanente, che porta la crescita dei prezzi al di sopra del 2 per cento, con tutte le conseguenze economiche e finanziarie che ne dipendono, la Banca centrale non solo può, ma deve intervenire. Tornando a questa distinzione un po’ posticcia tra falchi e colombe, quando la politica monetaria deve essere espansiva non c’è motivo che venga svolta un passo alla volta. Sarebbe controproducente, potrebbe ritardare l’aggiustamento e rendere maggiore il costo di intervento. Ma questo vale anche nella direzione opposta: quando l’andamento dei prezzi sarà superiore all’obiettivo della Banca centrale, io sarò non solo disponibile a intervenire, ma voterò per un intervento molto rapido e deciso. Non so se questo sia da colomba o da falco”.

Più preoccupante è la dinamica negli Stati Uniti, che ha cause in parte analoghe a quelle europee. Sono situazioni diverse? E il fatto che la Federal Reserve agirà prima della Bce comporterà delle conseguenze sulle decisioni della politica monetaria dell’eurozona, o sono completamente indipendenti e distinte?

“Gli Stati Uniti hanno una situazione congiunturale diversa dalla nostra, e un abbrivio molto diverso che viene dalla loro storia economica recente. La Bce ha un passato recente di inflazione significativamente al di sotto dell’obiettivo, è stata fin troppo efficiente nel garantire la stabilità dei prezzi. Tant’è vero che si potrebbero essere radicate nell’area dell’euro aspettative di un’inflazione permanentemente più bassa rispetto all’obiettivo del 2 per cento. Quindi, risollevare l’inflazione e riportarla al 2 per cento, quando i consumatori, gli investitori e gli operatori finanziari si aspettano che l’inflazione sia bassa, può essere particolarmente costoso. Questo è un problema che negli Stati Uniti non c’è, perché lì la dinamica dell’inflazione negli anni scorsi è stata intorno al 2 per cento. In più negli Usa l’intervento di reazione allo shock pandemico, soprattutto di carattere fiscale, è stato molto più ampio rispetto al nostro. Nel 2020 il pil Usa si è ridotto intorno al 5 per cento, ma il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 3-4 per cento. Vuol dire che lo stato è intervenuto con dei trasferimenti molto significativi, c’è un potere d’acquisto molto elevato e la dinamica dei consumi negli Stati Uniti è molto superiore a quella precedente lo shock pandemico. E’ superiore anche rispetto al trend, cioè rispetto a dove si sarebbe collocata la domanda oggi se non ci fosse stata la pandemia.

Noi abbiamo una situazione diversa: i consumi in alcuni paesi sono al di sotto del livello precedente la pandemia, al di sotto rispetto al trend, quindi la domanda di beni e di servizi nell’area dell’euro è, in termini relativi, molto più bassa. Questo spiega la maggiore inflazione Usa rispetto alla nostra.

Dobbiamo seguire gli Stati Uniti? No, grazie al cielo. Dopo tanta fatica abbiamo costruito un’unione monetaria che è la seconda o la terza economia del mondo, a seconda delle misure. Abbiamo un’autonomia nell’impostazione della politica monetaria che i singoli paesi dell’area non avrebbero al di fuori dell’unione. Possiamo determinare la nostra politica monetaria in modo indipendente. Ovviamente dobbiamo tener conto delle condizioni monetarie globali, come tutti. Un rincaro delle materie prime colpisce tutti, ma una politica monetaria restrittiva e un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti non ci condizionano come invece succederebbe se fossimo 19 paesi, più o meno piccoli, da soli”.

Tutto ciò è molto interessante rispetto alla cosiddetta sovranità monetaria, di cui tanto si è parlato negli ultimi anni. Alla fine avere l’euro rafforza la sovranità: da soli saremmo meno sovrani, cioè più condizionati da scelte fatte fuori dai nostri confini. L’Italia si sarebbe trovata in questo scenario con un debito sempre più elevato.

“Certo, in passato l’Italia aveva dei margini contenuti di autonomia monetaria: eravamo condizionati, come tutti a livello mondiale, dalla situazione monetaria e finanziaria degli Stati Uniti. Quindi se gli Usa crescevano troppo e avevano bisogno di una politica monetaria restrittiva, noi ci prendevamo la restrizione senza essere cresciuti. In sintesi, loro bevevano e noi ci ubriacavamo. Ma non solo, c’era anche un condizionamento a livello europeo dipendente dalla situazione monetaria in Germania. Oggi siamo in una condizione diversa, abbiamo una partecipazione attraverso le banche centrali nazionali e un board di sei membri indipendenti di diversi paesi che determina le condizioni monetarie e finanziarie ottimali per l’area dell’euro. Ovviamente dobbiamo avere un’economia il più possibile sincronizzata, c’è l’esigenza di coordinare le politiche fiscali. La reazione allo shock pandemico ha determinato uno sforzo europeo senza precedenti per avere politiche fiscali che dessero una maggiore omogeneità nella reazione. Ci stiamo muovendo verso una unione monetaria ottimale”.

Alle variabili come il prezzo delle materie prime e dell’energia, si sono aggiunti il virus e le varianti. Alla Bce avete istituito un comitato di virologi? Come studiate questa variabile sanitaria, che presumo non fosse nelle expertise delle banche centrali?

“Abbiamo una serie di consulenti, epidemiologi, infettivologi di livello europeo e internazionale che ci spiegano quali possono essere gli impatti di carattere sanitario, la durata di alcuni tipi di shock. Gli esperti ci aiutano a fare le nostre valutazioni e a decodificare quello che succede sul fronte della pandemia in termini di comportamenti economici. Quando famiglie e imprese sono in condizioni di incertezza, sono meno propense a consumare e investire. Una delle maggiori conseguenze della pandemia è stato un fortissimo aumento del risparmio: un po’ perché siamo stati tutti costretti, un po’ perché volutamente segnati dall’incertezza”.

Lei è il pioniere del progetto dell’euro digitale. In questi due anni la pandemia ha portato a un’accelerazione verso il digitale di tutta l’economia nazionale, c’è un certo entusiasmo nella popolazione nell’adozione delle nuove tecnologie ma anche una forte paura per tutto ciò che è digitale: il timore di essere controllati. C’è il timore che possa sparire il contante, che saremo meno liberi. In cosa consiste l’euro digitale?

“L’utilizzo del contante registra una diminuzione in tutti i paesi per via di due tendenze. La prima è che si preferisce pagare con strumenti digitali: tutti utilizziamo carte di credito, applicazioni su smartphone, su smartwatch. La seconda tendenza è che molti acquistano online più che in passato. La conseguenza è che il contante rimane lo strumento di pagamento più diffuso, ma la sua importanza si sta riducendo. Questo vuol dire che diventano sempre più importanti gli strumenti di pagamento privati, e molto meno importante lo strumento di pagamento pubblico: le banconote. Le banche centrali sono degli operatori che guardano al medio e lungo termine, e se questa tendenza proseguisse potremmo trovarci in una situazione in cui lo strumento di pagamento pubblico, la moneta sovrana, diventa marginale. Non deve succedere. La moneta è il simbolo dell’autorità, e della credibilità dello stato, svolge una serie di funzioni in virtù del fatto che viene garantita dallo stato. Perciò stiamo lavorando per essere in grado di emettere l’equivalente delle banconote sotto forma digitale. Le banconote non verrebbero sostituite, l’euro digitale si affiancherebbe alle banconote. Questo ci consentirà, quando magari il mondo sarà tutto online, di utilizzare strumenti di pagamento digitali pubblici. Tutti, giovani e vecchi, donne e uomini, ricchi e poveri devono poter utilizzare la moneta a costi accessibili e in condizioni di estrema facilità. Lo stato deve continuare a offrire uno strumento di pagamento a basso costo, di uso molto facile e ampiamente utilizzabile. Questo è il progetto dell’euro digitale”.

Molto dipenderà dai cittadini, se accetteranno di usarlo o meno: ci sarà la libertà in tal senso. Questo pone dei limiti alla politica monetaria della Bce?

“L’euro digitale ha due rischi: uno è di avere troppo successo. Potrebbe esserci una tendenza da parte dei cittadini a detenere soltanto digitale, danneggiando l’intermediazione creditizia delle banche che è alla base del funzionamento di una moderna economia industriale. L’altro rischio è che non vi siano incentivi sufficienti a utilizzarlo, perché di fatto tutti abbiamo già a disposizione dei mezzi privati di pagamento digitale. Tra questi due estremi dobbiamo costruire uno strumento che sia efficiente e nel disegno dobbiamo includere alcuni vincoli. Non vogliamo rimpiazzare le banche o determinare un cambiamento del sistema finanziario per effetto di questa emissione di euro digitale. I cambiamenti del sistema finanziario vi saranno se la normativa e se i mercati li determineranno”.