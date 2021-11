Festa dell'ottimismo 2021, riascolta gli interventi con il podcast del Foglio

Il festival organizzato dal Foglio a Firenze, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, diventa anche un racconto audio: tutti gli interventi a portata di clic su tutte le piattaforme di ascolto

Il 28 novembre 2021 il Foglio ha organizzato la quinta edizione della Festa dell'ottimismo a Firenze. E vedere il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio riempirsi di nuovo di ospiti e lettori, dopo un'edizione realizzata solo da remoto per via della pandemia, è stata l'istantanea migliore per iniziare. Ora l'evento diventa anche un racconto audio: tutti gli interventi a portata di clic su tutte le piattaforme di ascolto. Una festa per le orecchie.

Ha fatto gli onori di casa Dario Nardella, il primo cittadino di Firenze intervistato da Maurizio Crippa che ha dato inizio all'evento. Poi la ministra Marta Cartabia intervistata dal direttore Claudio Cerasa e tutti gli altri ospiti: Mario Monti, Roberto Speranza, Paolo Gentiloni, Fabio Panetta, Luigi Di Maio, Marco Marsilio, Carlo Bonomi, Pietro Castellitto, Massimiliano Fedriga, Mara Carfagna, Luciana Lamorgese, Enrico Letta, Elena Bonetti, Carlo Calenda, Edoardo Ferrario, Valerio Lundini e Saverio Raimondo e Cesare Cremonini.