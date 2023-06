Meloni vede Morawiecki e Orban e prova a sbloccare l'accordo sui migranti

L'obiettivo è portare Polonia e Ungheria, al momento contrari all'intesa, sulle posizioni del resto della Ue: mediare per dimenticare le ideologie sovraniste, nel nome del pragmatismo. Prima ancora la premier ha incontrato Scholz, Macron e Sanchez

Dal nostro inviato a Bruxelles. Trentadue minuti per mediare, smussare e soprattutto per convincerli. A margine del Consiglio europeo, Giorgia Meloni ha incontrato nella sede della delegazione italiana il primo ministro della Polonia, Mateusz Morawieck, e il premier ungherese Viktor Orban. Gli storici alleati e modelli della leader di FdI sono diventati dei problemi concreti in queste ore.

Al centro del vertice: il muro sul patto dei migranti dei due paesi sovranisti. Il no di Varsavia e Budapest continua a bloccare i lavori. La mossa di Meloni è chiara: portare Polonia e Ungheria sulle posizioni del resto della Ue. Mediare per dimenticare le ideologie sovraniste nel nome del pragmatismo. Ma non sembra così semplice. La Polonia in autunno andrà al voto e sul ricollocamento dei migranti non si accettano mediazioni.



La giornata della premier era iniziata invece all’hotel 'Amigò a Bruxelles, con una colazione di lavoro a cui hanno erano presenti anche il cancelliere tedesco Scholz, il presidente francese Macron e il premier dimissionario spagnlo Sanchez, oltre allo stesso Morawiecki, Iohannis, Rutte, De Croo, Costa e Kristersson. I leader europei hanno discusso la capacità dell'Ue di accogliere e integrare nuovi stati membri.



Per uscire dallo stallo dei migranti, non essendoci il via libera di Ungheria e Polonia, si pensa a questa soluzione: una dichiarazione a nome del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che non richiede un'adozione all'unanimità.