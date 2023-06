Non demonizzate i profitti da inflazione: l'avidità non c'entra

La Bce ha scelto di staccare dal resto del bollettino pubblicato ieri la parte sull’analisi dell’andamento dei profitti delle imprese o, con più previsione, dei margini unitari. Una mossa che è servita anche a rintuzzare un filone di polemica politica e di critica alla stessa banca centrale abbastanza diffuso e ripreso, tra gli altri, dalla Cgil. E cioè a rintuzzare le tesi che addossano alla avidità delle imprese, pronte nell’agire di concerto per alzare i listini, la responsabilità dell’ondata inflazionistica in Europa. La Bce, ovviamente, non nega che ci sia stata una crescita dei profitti aziendali e che da essa sia discesa una quota rilevante degli aumenti medi dei prezzi europei. Ma contestualizza il fenomeno e lo inquadra in una fase di cambiamento già visibile.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE