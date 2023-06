Perché l'aumento dei tassi della Bce è la giusta cura contro l'inflazione

Il rialzo annunciato da Lagarde per il mese di luglio non è non una “ricetta semplicistica” ma l’unica leva a disposizione di una banca centrale per garantire la stabilità dei prezzi. Così anche i salari reali potranno recuperare il terreno perduto

La presidente della Bce ha chiarito al forum di Sintra la motivazione del recente aumento dei tassi sostenendo che la dinamica dell’inflazione, soprattutto quella di fondo, non può lasciare spazio a un atteggiamento compiacente. Nel discorso di Christine Lagarde, in realtà, non vi è niente di nuovo rispetto a quanto spiegato recentemente e già scontato dai mercati. Sorprendono quindi le dichiarazioni del governo italiano che criticano aspramente la decisione della Bce nonostante concordino che l’inflazione sia dannosa e agisca come una tassa occulta e iniqua. L’aumento dei tassi è lo strumento della politica monetaria, non una “ricetta semplicistica”, ma l’unica leva a disposizione di una banca centrale a cui la politica ha dato un mandato ben preciso: la stabilità dei prezzi. La decisione di aumentare i tassi è dovuta a una diagnosi accurata in cui la persistenza dell’inflazione di fondo dimostra che la perdurante impennata inflazionistica è dovuta non solo a fattori di offerta (lo choc energetico) ma anche a quelli della domanda. Abbiamo già spiegato più volte su queste colonne che la narrativa secondo cui l’inflazione osservata è “solo dovuta all’aumento dei prezzi energetici” è semplicemente sbagliata. E lo ribadiamo in questa sede.