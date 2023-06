Inflazione da profitti? Il frutto di politiche monetarie accomodanti

L'economista Ascari ci spiega perché è necessario che la Bce continui ad aumentare i tassi d’interesse e perché bollare la lotta all’inflazione come una “scelta pericolosa” come ha fatto Salvini abbia poco senso

“L’Europa è passata da un’inflazione da offerta a un’inflazione da profitti, ma è accaduto perché il forte aumento della domanda dopo la pandemia, sostenuto da politiche fiscali e monetarie molto accomodanti, ha spinto le imprese a trasferire a valle gli aumenti dei prezzi dei beni energetici provocando una riduzione dei salari reali. Non è il frutto di un improvviso e arbitrario comportamento degli imprenditori, ma di condizioni di mercato particolari che si sono venute a creare e che solo la continuazione della stretta monetaria può riequilibrare a favore dei salari”. Guido Ascari, economista dell’Università di Pavia e consulente economico della Banca centrale olandese, spiega al Foglio perché è necessario che la Bce continui ad aumentare i tassi d’interesse e perché bollare la lotta all’inflazione come una “scelta pericolosa” a danno a famiglie e imprese (è quello che ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ieri come risposta al discorso della presidente Christine Lagarde al forum di Sintra in cui anticipava futuri rialzi) abbia poco senso. Anzi, vale esattamente il contrario. “Restringere ulteriormente la politica monetaria in questo momento serve proprio per dare spazio ai salari di salire e ai profitti di scendere, cioè di tornare a un equilibrio nella spartizione della torta”, osserva Ascari.