Il miracolo dell'Italia che corre mentre l'altra Italia è lì che arranca

La crescita va. Gli occupati pure. L’export anche. E sui titoli di stato c’è più ottimismo qui rispetto a Francia, Germania, Regno Unito e America. Il segreto? La flessibilità. Delle imprese e della politica. Come non perdere un treno

C’è un’Italia che fatica e un’Italia che corre. C’è un’Italia che pasticcia e un’Italia che convince. C’è un’Italia che zoppica e una che sgambetta. C’è un’Italia che si perde nelle polemiche da quattro soldi, sul Mes, sulla Bce, sul Pnrr, e un’Italia che nonostante tutto continua a essere un unicum tra i grandi d’Europa. C’è un’Italia politica, quella di governo, in cerca di una sua stabilità, di una sua visione, di una sua direzione. E c’è un’Italia economica, quella fatta di numeri, occupati, crescita, fiducia, che invece continua a offrire ragioni per essere ottimisti sul futuro. E continua a farlo anche grazie a una caratteristica italiana anch’essa unica in Europa: la flessibilità.