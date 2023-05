Bene gli italiani, ora bisogna (ri)fare l'Italia

Nell’ultimo ventennio, in cui sono vacillati i pilastri dell’Occidente, gli italiani si sono rimboccati le maniche. Il paese non li ha sostenuti abbastanza: per farlo, deve risolvere le crisi strutturali che scuotono il suo modello economico, politico, internazionale

Abbiamo fatto l’Italia ora dobbiamo fare gli italiani”, il detto attribuito a Massimo D’Azeglio e talvolta a Cavour, è diventato un luogo comune che racconta il Risorgimento come rivoluzione incompiuta e rappresenta nella sua semplicità la difficoltà di trasformare in una nazione moderna “un volgo disperso che nome non ha”. Come tutti i luoghi comuni, ha una base di realtà, tuttavia oggi andrebbe rovesciato: gli italiani ci sono, meno divisi di quel che sembra al di là delle impronte indelebili della storia e della cultura, invece va fatta o meglio ri-fatta l’Italia.