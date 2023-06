La strategia di Weber significa caos e immobilismo

Manfred Weber, il capogruppo del Ppe, ieri ha ottenuto la prima vittoria della sua campagna per spostare verso le destre il baricentro dell’Unione europea. La commissione Ambiente del Parlamento europeo ha rigettato la “Legge per il ripristino della natura” che fissa come obiettivo di restaurare il 10 per cento delle terre e dei fiumi dell’Ue. Il voto è finito in parità: 44 a favore, 44 contro. Il Ppe si è alleato con i deputati dell’estrema destra e della destra sovranista, a cui si è aggiunta una minoranza del gruppo liberale, perché ai loro occhi il provvedimento avrebbe un costo troppo alto per gli agricoltori.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE