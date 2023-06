L'asse con Weber e il ricordo del Cav. Così Fitto prova ad avvicinare Meloni al Ppe

A Bruxelles c’è chi lo chiama, con bonaria ironia, “Rain man”, che è come, nel gergo dei broker, s’identifica il tipo con la grana. Perché in fondo Raffaele Fitto quello, anzitutto, dovrebbe fare: portare a casa il malloppo del Recovery. Ma forse più che a garantire a Roma i fondi del Pnrr, il ministro per gli Affari europei, nei prossimi mesi, dovrà imbarcarsi in un’impresa forse altrettanto decisiva, per Giorgia Meloni. Dovrà, cioè, portare FdI dentro, o negli immediati dintorni del Ppe. E forse è già da tempo al lavoro, se è vero che di lui Manfred Weber dice che “è uno dei pochi italiani che non devono fare anticamera, per entrare nel mio ufficio”. Lo raccontava, il presidente dei Popolari, venerdì scorso al termine della convention romana del Ppe organizzata da Antonio Tajani. E lo diceva, in verità, per allontanare lo scenario che altri invece vorrebbero plausibile, e cioè appunto un’alleanza del partito di Meloni con la più strutturata delle famiglie del centrodestra europeo. “Con Ecr non parliamo, i polacchi del PiS sono i nostri nemici politici, sostenere Vox alle elezioni spagnole è impensabile”. E FdI? “Nessuno di loro ha consuetudine con noi”, spiegava Weber, salvo poi aggiungere, appunto, che l’unico frequentatore abituale del suo ufficio, al di fuori degli amici di Forza Italia, è proprio lui, Fitto.

